По информации СМИ, спрос на чипы компании уже превышает предложение

Как сообщает South China Morning Post, спрос на чипы памяти NAND и DRAM, производимые китайской компанией YTMC в последние месяцы значительно повысился из-за проводимой в Поднебесной политики импортозамещения. Летом 2022 года YTMC начала производить 232-слойную память 3D TLC NAND, а осенью того же года попала в санкционный список США. Некоторые аналитики предрекали фирме серьезные финансовые проблемы и даже разорение, но такие прогнозы не оправдались.

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По информации СМИ, YTMC может выполнять заказы китайских оборонных предприятий, что, как декларируется США, и стало причиной введения в ее адрес санкционных ограничений. Сама компания неоднократно отрицала какие-либо связи с военной отраслью Китая. Впрочем, тот факт, что правительственные организации страны предпочитают закупать память именно у YTMC, особенно не скрывается — это позволяет гарантировать информационную безопасность, а также соответствует проводимой государством политике. В настоящий момент спрос на чипы компании превышает предложение – она просто не в состоянии производить достаточное количество памяти для всех заказчиков. При этом у фирмы периодически возникают трудности – например, из-за санкций она не может ремонтировать и полноценно обслуживать часть импортного оборудования.