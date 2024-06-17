Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Спрос на память производства YTMC растет из-за политики импортозамещения в Китае
По информации СМИ, спрос на чипы компании уже превышает предложение

Как сообщает South China Morning Post, спрос на чипы памяти NAND и DRAM, производимые китайской компанией YTMC в последние месяцы значительно повысился из-за проводимой в Поднебесной политики импортозамещения. Летом 2022 года YTMC начала производить 232-слойную память 3D TLC NAND, а осенью того же года попала в санкционный список США. Некоторые аналитики предрекали фирме серьезные финансовые проблемы и даже разорение, но такие прогнозы не оправдались.

реклама

По информации СМИ, YTMC может выполнять заказы китайских оборонных предприятий, что, как декларируется США, и стало причиной введения в ее адрес санкционных ограничений. Сама компания неоднократно отрицала какие-либо связи с военной отраслью Китая. Впрочем, тот факт, что правительственные организации страны предпочитают закупать память именно у YTMC, особенно не скрывается — это позволяет гарантировать информационную безопасность, а также соответствует проводимой государством политике. В настоящий момент спрос на чипы компании превышает предложение – она просто не в состоянии производить достаточное количество памяти для всех заказчиков. При этом у фирмы периодически возникают трудности – например, из-за санкций она не может ремонтировать и полноценно обслуживать часть импортного оборудования.

#китай #санкции #чипы #nand #импортозамещение #память #dram #ymtc
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Большинство политиков США поддерживают запрет на продажу дронов DJI
Финляндия считает, что Китай может оказать влияние на решение конфликта в Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
12
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
6
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
7
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
Samsung Galaxy Z Fold 6 отлично смотрится на фотосессии
+
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
8
Холдинг «Российские космические системы» запустил серийное производство ретрансляторов для отечественных спутников
+
Революция в грузовых перевозках: Китай испытал беспилотник, способный доставить 700 кг на 500 км
+
Новая версия ИИ-генератора изображений Stable Diffusion создает мутантов вместо людей
2
Игроки должны были отправиться на Луну во втором DLC для Cyberpunk 2077
+
Россияне заложили для взятия кредитов более 858 тысяч автомобилей
+
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
+
Новый Land Cruiser Prado можно купить в РФ у «официалов»: привезут из США за два-три месяца аж по двойной цене
1
Студента арестовали за мошенничество при использовании мини-камеры и ИИ на экзамене
2

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
45
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
21
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
19
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
197
Мое мнение о сериале Fallout
14
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
14
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
35
О культуре и географии Соединенных Штатов
2
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
10
GT: Избыток мощностей — последняя попытка Запада оправдаться за неспособность конкурировать с Китаем
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:29
Невидимый для пилота, но не для противника. Если кто не понял.
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
Midnight Sun
00:24
Дурыныч, Китай даже в Монголию не лезет, хотя там мизерное население и нет серьезного оружия.
Илон Маск объявил о разработке трёх новых моделей электромобилей Tesla
VAKT
00:21
Откуда сейчас Вы владеете и эксплуатируете газгенераторный мотор ? У меня дед на таком ездил - ЗИС-21, я сам такой только на фото/видео видел.
О грузовиках войны - основные визуальные отличия "полуторки" от "трёхтонки"
32Влад32
00:18
Кого, куда, зачем? Зелю в ад?
Bloomberg: Владимир: Зеленский, не смог получить ожидаемую поддержку на встрече в Швейцарии
swr5
00:18
За игру уплочены деньги, пусть дают тогда возможность играть без аккаунта или возвращают деньги пользователям назад.
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
32Влад32
00:16
Еще при Брежневе Запад по указке тех же США пытался помешать нам строить нефтепроводы, отказываясь поставлять трубы. И что? В СССР построили свой завод. Нам и "Северный поток мешали достроить". Еще пр...
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Obscury
00:16
Но подписали Турция, Венгрия и внезапно Сербия. А Армения не подписала…
Программист на пенсии обнаружил «косяк» 55-летней давности в коде игры Lunar Lander
swr5
00:16
Здесь проблема в другом, я не хочу иметь с Microsoft никаких дел, я покупал игру у Mojang, я платил деньги Mojang, а теперь меня насильно, не спрося, выкручивая руки заставляют регится у каких-то урод...
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
Шнур
00:13
У китая свои подшипники и они такие же хорошие как и все китайские товары.
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
Салман Кхан
00:12
Дебилушка, никакая не нужна, всё финита ля комедия. Ты главное кастрюлю не снимай.
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем