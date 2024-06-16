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[Zero]
В Windows 11 нашли службу, чрезмерно нагружающую процессор
В Microsoft заявили, что уже знают о проблеме и работают над ее устранением

Как сообщает ресурс Neowin, пользователи операционной системы Windows 11 заметили странный баг – одна из системных служб под названием Microsoft Cross Device Service чрезмерно нагружала процессор. Данная служба обеспечивает сопряжение и обмен файлами с мобильными устройствами — например, со смартфонами. Тем не менее, как отмечают владельцы ПК и ноутбуков с Windows 11, служба может загружать CPU на 10% и более, даже если приложение PhoneLink в настоящий момент не используется, а подключение каких-либо девайсов не осуществляется.

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В корпорации Microsoft подтвердили, что уже знают о проблеме и работают над ее решением. Ожидается, что исправление бага будет включено в одно из будущих ежемесячных обновлений операционной системы. Впрочем, опытные пользователи Windows 11 уже знают, что выпускаемые Microsoft апдейты, исправляя одни ошибки, часто вызывают другие. Например, установка одного из последних обновлений под названием KB5037853 может приводить к проблемам в работе «Проводника» и частичной или полной неработоспособности панели задач.

#microsoft #windows #windows 11 #операционные системы #баг
Источник: neowin.net
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