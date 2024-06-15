Топ-менеджер охарактеризовал дизайн автомобиля как «более динамичный, сбалансированный и молодежный»

Как сообщает СМИ «РИА Новости», глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что новая Lada Iskra ориентирована на молодежь и может успешно использоваться в качестве первого авто. По мнению топ-менеджера, дизайн машины можно охарактеризовать как «более динамичный, сбалансированный и молодежный» по сравнению с предыдущими моделями. Помимо этого, господин Соколов рассказал, что средний возраст обладателей транспортных средств марки Lada постепенно снижается и в настоящий момент составляет уже 42 года, а не 44. Это означает, что машины «АвтоВАЗа» стали чаще приобретать водители до 35 лет. По словам Максима Соколова, в Lada Iskra много современных цифровых функций, связанных с экосистемой «Яндекса», а также голосовым управлением.

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Автомобиль был презентован в Санкт-Петербурге в рамках мероприятия ПМЭФ-2024. Полноценное производство начнется с начала 2025 года – в серию войдут как минимум седан, универсал и Cross-версия. Приобрести Lada Iskra, по предварительной информации, можно будет весной-летом следующего года, а ее стоимость в начальной комплектации не превысит 1.2 миллиона рублей.