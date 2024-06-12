Очередной подключенной к спутниковому интернету Starlink страной стала Сьерра-Леоне.

Как заявил глава компании SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, спутниковый интернет Starlink доступен уже в 100 различных государствах. Очередной подключенной страной стала Сьерра-Леоне. Стоит отметить, что бизнесмен говорил исключительно о странах, где Starlink используется легально — иногда оборудование, предназначенное для другого региона, приобретается на сером рынке. Ранее в SpaceX заявили, что будут выявлять и отключать таких абонентов.

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В конце мая 2024 года к Starlink было подключено более 3 миллионов клиентов. Также за последние шесть недель доступ к спутниковому интернету в среднем получали более 6800 пользователей в день. Как отмечают эксперты, ключевая особенность Starlink по сравнению с другими провайдерами, предлагающими спутниковое подключение к сети — высокие скоростные показатели и минимальная задержка. Подобные показатели достигаются за счет размещения спутников на низкой орбите. А чем ближе к абоненту находится спутник, тем, при прочих равных, ниже будет пинг. В дальнейшем SpaceX планирует запускать спутники на еще более низкие орбиты, предлагая клиентам все более впечатляющие скоростные показатели.