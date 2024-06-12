В сети релиз Windows 11 24H2 уже прозвали «катастрофическим».

Как сообщает The Register, корпорация Microsoft остановила развертывание обновления Windows 11 24H2 в канале Release Preview из-за нестабильного поведения операционной системы, а также значительного количества проблем и ошибок. Среди багов пользователи называют снижение производительности, зависания «Проводника» и панели задач, неработоспособность VPN и функции «Мобильный хот-спот», вылеты программного обеспечения и игр, и многое другое.

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О приостановке распространения апдейта Microsoft официально сообщила в своем блоге, хотя и не рассказала о причинах. Впрочем, в данном случае причины и так очевидны. Релиз обновления в соцсетях и на тематических форумах уже прозвали «катастрофическим». Из положительных моментов эксперты и пользователи отмечают оперативную реакцию Microsoft – на этот раз компания прислушалась к отзывам и соответствующим образом отреагировала, остановив развертывание проблемной и недоработанной версии системы.

Как показывает практика, обновления Windows 11, устраняя одни проблемы, часто вызывают другие. Многие опытные пользователи предпочитают откладывать установку апдейтов, чтобы не быть «бета-тестерами» и выжидают несколько недель после выхода каждого крупного патча. Подобная тактика часто является оправданной, поскольку обновления не только приносят с собой новые баги, но и могут некорректно устанавливаться – в результате пользователь вынужден тратить время на откат до предыдущей версии операционной системы.