В Гуанчжоу проводится необычный эксперимент по обеспечению общественного порядка

Главред автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал в своем телеграм-канале о необычном эксперименте с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проводящемся в Гуанчжоу (Китай). В рамках данного эксперимента по обеспечению общественного порядка дроны патрулировали перекрестки и предупреждали водителей и пешеходов о нарушениях правил дорожного движения, при этом фиксируя эти нарушения на видео.

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Как сообщает журналист, дроны при помощи аудиосообщений предупреждают пешеходов о недопустимости перехода дороги на запрещающий сигнал светофора, а также использования во время пересечения проезжей части смартфонов. Водителей БПЛА информируют о запрете разговора по телефону во время управления траспортным средством. Беспилотники способы самостоятельно распознавать нарушения при помощи технологий ИИ и машинного обучения. В дальнейшем подобные автоматизированные системы смогут эффективно работать в связке с камерами видеонаблюдения, а также полицейскими-людьми. Впрочем, некоторые эксперты и интернет-комментаторы указывают, что такое использование БПЛА напоминает творческие произведения в жанрах «киберпанк» и «антиутопия».