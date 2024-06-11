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[Zero]
Студента из Узбекистана арестовали на 10 суток за продажу криптовалюты
Его смартфон также будет уничтожен по решению суда.

Как сообщают СМИ, 24-летнего студента из Узбекистана приговорили к 10 суткам административного ареста за торговлю криптовалютами. Это один из первых подобных случаев в стране — запрет на приобретение, продажу и обмен криптоактивов на территории Узбекистана был введен с начала 2024 года. Также суд постановил уничтожить принадлежащий обвиняемому смартфон Samsung Galaxy A30, с которого и осуществлялись сделки. Сам студент просил смягчить приговор, указывая на то, что не знал о запрете.

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По информации журналистов, речь в приговоре идет о так называемой «мем-монете» под названием Notcoin (NOT) и о сделке менее, чем на 65 долларов. Новость вызвала резонанс в сообществе криптовалютных энтузиастов. Многие эксперты считают, что приговор является слишком суровым, тем не менее, власти Узбекистана не планируют смягчать свою политику касательно различного рода коинов. 

В некоторых государствах криптовалютную отрасль пытаются так или иначе ввести в легальное поле, признав майнинг и торговлю коинами одним из видов предпринимательской деятельности и установив для них режим налогообложения. Тем не менее, другие страны, такие, как Китай и Узбекистан, подходят к вопросу регулирования криптовалютного рынка более сурово.

#смартфоны #криптовалюты #законодательство #узбекистан
Источник: gazeta.uz
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