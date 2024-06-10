Ранее банк "Тинькофф" сменил название на "Т-Банк"

Как сообщает популярный ресурс «Банки.ру», в официальном магазине приложений App Store от корпорации Apple появилось фальшивое приложение Т-Банка. Ранее банк «Тинькофф» сменил название на Т-Банк. Софт под названием «Тинькофф Планировщик покупок» использует цвета и фирменный стиль Т-Банка, но не имеет никакого отношения к финансово-кредитному учреждению.

реклама

В каталогах Google Play и App Store уже неоднократно появлялись мошеннические приложения, мимикрирующий под официальный банковский софт. Спустя непродолжительное время их удаляли, но сам факт прохождения таким ПО предварительной модерации вызывает удивление. В большинстве случаев фейковые банковские приложения создаются с целью завладения персональными, авторизационными и финансовыми данными граждан, а также установки на мобильные устройства жертв вредоносного программного обеспечения или софта для удаленного управления смартфоном. Эксперты по информационной безопасности рекомендуют уточнять, где можно скачать официальное приложение непосредственно на сайтах банков, а не пользоваться поиском по магазинам и каталогам, и, конечно, не устанавливать софт из непроверенных источников вроде форумов, мессенджеров и соцсетей.