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[Zero]
MLID: NVIDIA GeForce RTX 5090 получит 28 ГБ видеопамяти и может стоить $2500
Впрочем, информация о характеристиках будущей видеокарты пока носит характер неофициальной и предварительной

Известный инсайдер и блогер, выступающий под псевдонимом Moore's Law is Dead (MLID) сообщил, что по его мнению, и по имеющейся у него в настоящий момент предварительной информации, флагманский графический ускоритель NVIDIA следующего поколения под названием GeForce RTX 5090 с высокой вероятностью получит 28 гигабайт видеопамяти GDDR7. Здесь стоит напомнить, что чип GB202 в максимальной конфигурации оснащается 32 гигабайтами памяти. Как считает MLID, NVIDIA выпустит и видеокарту Blackwell с 32 гигабайтами, но это будет профессиональное, а не игровое решение.

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Также блогер поделился прогнозом по поводу рекомендуемой стоимости GeForce RTX 5090 – он полагает, что графический ускоритель будет предлагаться примерно за 2500 американских долларов. Впрочем, многие другие эксперты и компьютерные энтузиасты полагают, что установленная MLID планка стоимости слишком высока с учетом того, что RTX 4090 стоила «всего» 1599 долларов. С другой стороны, в момент релиза GPU Ada Lovelace технологии искусственного интеллекта и нейросетей еще не были настолько в тренде, как в 2024 году. А продавать профессиональные графические ускорители для обучения ИИ гораздо выгоднее, чем игровые видеокарты.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #комплектующие #графические ускорители #rtx 5090 #инсайдеры
Источник: youtube.com
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