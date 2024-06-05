Появление складок на экране - одна из ключевых проблем складных и гибких мобильных устройств

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina со ссылкой на информацию южнокорейского издания The Elec, корпорация Apple требует от своих партнеров, выпускающих для нее дисплеи, компаний Samsung и LG, решить проблему со складками, со временем возникающими на гибких матрицах. Согласно информации журналистов, для «яблочных» данный вопрос имеет решающее значение при принятии решения о выпуске складных iPhone и iPad. Появлению складок на экране в настоящий момент в большей или меньшей степени подвержены все мобильные устройства с гибкими экранами.

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Инсайдеры и аналитики предполагают, что первый складной iPhone может увидеть свет в 2027 году – в год двадцатилетия с момента выпуска первого смартфона линейки. Стоит отметить, что как минимум Samsung и сама крайне заинтересована в разработке дисплеев, не подверженных возникновению складок — корейский технологический гигант по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке складных мобильных девайсов, хотя китайские конкуренты постепенно отвоевывают у него часть аудитории. Связано это в том числе с ценообразованием — смартфоны с гибкими экранами вроде Nubia Flip уже можно приобрести за 400-500 долларов.