Эксперты называют сразу несколько факторов, способствующих такой тенденции

Как сообщает издание «Коммерсант», россияне стали реже совершать интернет-заказы из-за рубежа. Специалисты Data Insight и «Infoline-Аналитики» прогнозируют, что по итогам 2024 года таких покупок будет на 10-20% меньше, чем по итогам 2023 года. В плюсе от этого окажутся российские маркетплейсы, а также сетевые магазины.

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Среди факторов, способствующих описанной тенденции, эксперты называют развитие российского рынка маркетплейсов, отбирающих долю у китайских онлайн-площадок вроде AliExpress, возвращение беспошлинного порога к некомфортному для приобретения цифровой техники и электроники уровню 200 евро, сложности с оплатой заказов на зарубежных площадках, а также длительное время ожидания при покупке товаров из-за границы и риски столкнуться с мошенниками. Что же касается ритейлеров из так называемых «недружественных» стран — многие из них не осуществляют доставку в Россию из-за санкционных ограничений или по собственной инициативе. В подобных условиях граждане часто предпочитаю заплатить больше, но получить товар быстрее и с гарантией возврата денег, если что-то пойдет не так.