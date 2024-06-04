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[Zero]
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
У списка есть две версии: официальная и неофициальная

Популярный ресурс Gizmochina опубликовал две версии списка смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат обновления до операционной системы Android 15. Первый список – официальный, но пока неполный – в него входят мобильные устройства, которые будут обновлены со стопроцентной или близкой с стопроцентной веростностью, поскольку производитель уже опубликовал соответствующее подтверждение. В него в настоящий момент входят 19 наименований:

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Неофициальный список гораздо больше, даже если исключить из него устройства, перечисленные в официальном. Стоит отметить, что некоторые решения, присутствующие в неофициальном списке, также получат Android 15 практически со стопроцентной вероятностью. В первую очередь речь идет о смартфонах флагманского и субфлагманского сегментов, вышедших недавно или относительно недавно – например, Xiaomi 14 Pro и Poco F6/Poco F6 Pro. С девайсами среднего и бюджетного сегментов, особенно вышедшими довольно давно, все не так однозначно. Как отмечают эксперты, у Xiaomi нет четкой политики по предоставлению обновлений ОС для своих смартфонов, хотя в последние годы корпорация выпускает апдейты для флагманских моделей в течение 3-4 лет. Что же касается сроков выхода Android 15 – ожидается, что операционная система выйдет в середине осени 2024 года. Примерно тогда же Xiaomi начнет распространять обновления до новой ОС для некоторых флагманских устройств.

 

#смартфоны #xiaomi #android #redmi #операционные системы #poco #мобильные устройства #android 15
Источник: gizmochina.com
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