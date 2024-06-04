При этом рекламные баннеры показываются даже на ПК, формально не поддерживающих новую ОС

Как сообщает популярный ресурс ITHome, корпорация Microsoft начала показывать пользователям операционной системы Windows 10 полноэкранные баннеры с рекламой обновления до Windows 11. Примечательно, что рекламу видят даже люди, использующие не соответствующие официальным системным требованиям Windows 11 компьютеры и ноутбуки, но ее содержание отличается – во всплывающем окне сообщается, что система не позволяет получить обновление до следующей ОС. Некоторые интернет-комментаторы уже охарактеризовали рекламу как «довольно навязчивую» — если на поддерживаемой системе отказаться от обновления, открывается новое окно с аргументами в пользу Windows 11.

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Несмотря на то, что Windows 10 была выпущена в 2015 году, а ее поддержка завершится в 2025 году, эта операционная система значительно превосходит по популярности более современную Windows 11, увидевшую свет в 2021 году. Судя по информации на тематических форумах и в социальных сетях, многие пользователи считают Windows 11 «проблемной», «неудобной» и «проходной» версией – как в свое время Windows Vista, вышедшую между Windows XP и Windows 7. Сказывается на отношении сообщества к операционной системе и политика Microsoft по выпуску ежемесячных обновлений – исправляя одни баги, апдейты часто вызывают другие.