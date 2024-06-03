Желающим насладиться высоким фреймрейтом придется играть на ПК.

Как сообщает посвященный видеоиграм ресурс Zing.cz, консольная версия ролевого экшена в средневековом антураже под названием Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать на консолях в разрешении 4K только с 30 кадрами в секунду. Также сообщается, что режим 4K будет доступен из приставок нынешнего поколения лишь на PS5 и Xbox Series X. На Xbox Series S игра будет функционировать в разрешении QuadHD. Можно ли будет играть с 60 FPS на будущей консоли PlayStation 5 Pro — в настоящий момент неизвестно, но очевидно, что геймерам, желающим наслаждаться графикой тайтла в 4K при высоком фреймрейте придется покупать производительный ПК.

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Ожидается, что Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет уже в 2024 году — главным героем игры снова будет Индржих из Скалицы. Разработчики обещают в 2 раза больше диалогов, чем в 1 части и почти в 2.5 раза больше часов озвученных реплик. Время до релиза будет потрачено на дополнительную оптимизацию игры и исправление багов — в ходе создания Action/RPG их было найдено и пофикшено уже более 204 тысяч штук. Еще порядка 75 тысяч ожидают исправления. Проект использует движок CryEngine, а также сможет похвастаться продвинутой боевой системой и обширным открытым миром.