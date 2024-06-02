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[Zero]
Европол отключил 2000 доменов, используемых киберпреступниками
Полицейские провели масштабную спецоперацию.

Как сообщает The Record, в результате масштабной спецоперации Европол отключил сразу несколько крупных ботнетов, используемых для незаконного распространения вредоносного ПО и вымогательства, а также конфисковал и отключил или разделегировал более 2000 доменов. Согласно сведениям журналистов, в операции участвовали сотни полицейских из разных стран. Несколько человек были арестованы – как минимум, речь идет об одном подозреваемом на территории Армении и трех на территории Украины. Еще 8 ордеров на задержание были выданы в Германии. Сумма средств на заблокированных криптокошельках составила порядка 70 миллионов американских долларов.

В ходе операции правоохранительные органы выяснили, что злоумышленники из хакерских группировок, которым принадлежали упомянутые ботнеты и домены использовали шпионский софт, фишинг и социальную инженерию. Результаты проведенных обысков, изъятых улик и допросов в разных странах могут привести к новым расследованиям. Как заявили в Европоле, спецоперация с целью привлечения киберпреступников к ответственности все еще продолжается.

#хакеры #информационная безопасность #законодательство #вредоносное по #киберпреступники #домены
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