Для восстановления ее работоспособности приходится перезапускать процесс «explorer.exe»

Как сообщает ресурс WindowsLates, очередное обновление для операционной системы Windows 11 под названием KB5037853 «ломает» панель задач у значительной части пользователей. Причем проблемы могут быть разными – одни комментаторы отчитывались об исчезновении всех иконок, у других же визуально иконки сохранялись, но никак не реагировали на клики мышью. Временным решением может быть завершением и перезапуск процесса «explorer.exe».

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Представители корпорации Microsoft уже признали проблему и сообщили, что работают над ее устранением – экстренный апдейт должен выйти в течение 24 часов. Тем же пользователям, которые не готовы ждать, компания предлагает временно откатить установку обновления KB5037853 или удалить его.

Обновления для операционных систем Windows 11 и Windows 10 регулярно вызывают различные проблемы и баги, часто связанные с «Проводником» и другими системными процессами. Многие эксперты и опытные пользователи рекомендуют откладывать установку апдейтов и инсталлировать их не раньше, чем спустя неделю после выхода, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями при работе с ОС.