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[Zero]
Очередное обновление Windows 11 «ломает» панель задач
Для восстановления ее работоспособности приходится перезапускать процесс «explorer.exe»

Как сообщает ресурс WindowsLates, очередное обновление для операционной системы Windows 11 под названием KB5037853 «ломает» панель задач у значительной части пользователей. Причем проблемы могут быть разными – одни комментаторы отчитывались об исчезновении всех иконок, у других же визуально иконки сохранялись, но никак не реагировали на клики мышью. Временным решением может быть завершением и перезапуск процесса «explorer.exe».

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Представители корпорации Microsoft уже признали проблему и сообщили, что работают над ее устранением – экстренный апдейт должен выйти в течение 24 часов. Тем же пользователям, которые не готовы ждать, компания предлагает временно откатить установку обновления KB5037853 или удалить его.

Обновления для операционных систем Windows 11 и Windows 10 регулярно вызывают различные проблемы и баги, часто связанные с «Проводником» и другими системными процессами. Многие эксперты и опытные пользователи рекомендуют откладывать установку апдейтов и инсталлировать их не раньше, чем спустя неделю после выхода, чтобы не столкнуться с непредвиденными трудностями при работе с ОС.

#windows #windows 11 #обновление #баги #панель задач #апдейты
Источник: windowslatest.com
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