Бренд часто выводит на глобальный рынок мобильные устройства Redmi, переименовывая их и незначительно модифицируя.

Как сообщают тематические ресурсы, посвященные мобильным гаджетам, в частности, портал Gizmochina, китайский бренд Poco, связанный с хорошо известной российским потребителям компанией Xiaomi, планирует выпустить смартфон под названием Poco M6 Plus 5G. Согласно информации журналистов, речь идет о переименованном для глобального рынка Redmi Note 13R. Многие другие, уже вышедшие мобильные устройства Poco также были модификациями решений Redmi, предназначенных для внутрикитайского рынка.

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Ожидается, что Poco M6 Plus 5G получит 6,79-дюймовый IPS-экран (FullHD+, 120 Гц), SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen, 8 или 12 гигабайт оперативной памяти, а также UFS 2.2 флеш-накопитель емкостью до 512 гигабайт в зависимости от модификации. Емкость аккумуляторной батареи составит чуть более 5000 мА*ч, также будет поддерживаться ускоренная зарядка мощностью 33 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14 (HyperOS). Дата выхода и рекомендуемая стоимость пока не раскрываются, но китайский вариант модели продается в магазинах за 1400 юаней – это около 200 американских долларов.