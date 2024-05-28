Ролики на YouTube теперь сразу перематываются на конец.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, видеосервис Youtube от корпорации Google в очередной раз ужесточил меры борьбы с блокировщиками рекламы. Ранее использующие подобные расширения и программы зрители жаловались на притормаживания и зависания роликов, периодическую невозможность их воспроизведения или ухудшение качества. Теперь Youtube, обнаружив блокирующее рекламу расширение для браузера просто перематывает видео на конец.

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Изначально в Youtube тестировали более мягкий подход, выводя сообщение с просьбой отключить блокировку рекламы, но эффективность такой стратегии оказалась крайне низкой. Как заявляет руководство платформы, используя блокировщики, пользователи якобы лишают значительной части заработка создателей контента. Но на самом деле, как предполагают многие эксперты и интернет-комментаторы, компания просто хочет зарабатывать больше денег, заставляя зрителей смотреть рекламу или приобретать премиум-подписку. Впрочем, разработчики блокировщиков рекламы тоже не будут сидеть сложа руки — вероятно, противоборство между сторонами будет продолжаться на протяжении длительного времени.