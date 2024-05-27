Функция уже доступна в Индии и еще в нескольких странах

Как сообщает ресурс AndroidAuthority, в официальном магазине приложений для Android-смартфонов Google Play появилась кнопка, позволяющая попросить родственника или друга оплатить покупку. Пока такая функция доступна в Индии и еще в нескольких странах, но, по информации журналистов, в скором времени она появится на всех или почти на всех рынках. Приложения, и, вероятно, микротранзакции в них можно будет приобретать в подарок.

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Поделиться ссылкой для оплаты можно будет по электронной почте или в мессенджерах. Ссылка включает в себя название приложения и его стоимость, список методов оплаты при этом стандартный – такой же, как при покупке, совершаемой для себя. Сообщается, что ссылка для оплаты будет действительна в течение 24 часов, после чего ее необходимо будет обновить.

Комментаторы на тематических форумах и в социальных сетях задаются вопросом, можно ли будет при помощи новой функции обойти региональные блокировки и санкции. Скорее всего, Google предусмотрит такую возможность и заранее закроет лазейку, но, как показывает практика, даже крупные корпорации нередко допускают ошибки.