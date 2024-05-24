Чипы HBM3E от Samsung не соответствуют требуемым спецификациям, и NVIDIA не готова их закупать.

Как сообщает Reuters, 12-ярусные чипы памяти HBM3E от южнокорейской корпорации Samsung по-прежнему не устраивают NVIDIA по своим характеристикам – они потребляют слишком много электроэнергии и чрезмерно нагреваются. По информации журналистов, Samsung стремится уменьшить энергопотребление и тепловыделение своей продукции, чтобы пройти тесты NVIDIA еще с прошлого года, поскольку «зеленые» являются крупнейшим на планете поставщиком специализированных ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта. Именно в таких устройствах память HBM3 и HBM3E преимущественно и используется.

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На данный момент Samsung является мировым лидером по поставкам многих видов памяти, и если она начнет дополнительно поставлять чипы HBM для NVIDIA, это еще больше укрепит позиции компании. Тем временем Micron уже отчиталась, что в 2024 году будет отгружать для NVIDIA память HBM3E. Эксперты Reuters предполагают, что произошедшая смена руководства в подразделении Samsung Electronics может быть связана именно с затянувшейся историей с не удовлетворяющими по характеристикам NVIDIA чипами.