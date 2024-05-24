Интернет-издание опубликовало обзор официально представленного накануне мобильного устройства

Популярное интернет-издание GSMArena опубликовало обзор субфлагманского смартфона Poco F6 Pro от китайской корпорации Xiaomi, официальная презентация которого состоялась накануне. Устройство назвали идеальным смартфоном за свои деньги, демонстрирующим превосходную производительность и качественно собранным, обладающим лишь незначительными недостатками.

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Poco F6 Pro базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и выдает 1.28 миллиона баллов в бенчмарке Antutu. Как отмечают эксперты GSMArena, производитель поработал над системой охлаждения, поэтому аппарат не перегревается и не троттлит даже при длительных игровых сессиях. Также среди плюсов смартфона — высококачественный OLED-экран с поддержкой HDR и повышенной частотой обновления, сверхбыстрая 120-ваттная зарядка и высокое качество снимков на основную камеру. Отметили в GSMArena и хорошую комплектацию модели – она включает зарядное устройство на 120 Вт, USB Type-C кабель и чехол. Минусов, по мнению специалистов издания, всего два – сравнительно невысокое время автономной работы без необходимости пополнения запаса энергии и среднего качества камера для панорамных снимков.