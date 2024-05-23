Официальная презентация ASUS ROG Ally X состоится в рамках июньской выставки Computex 2024.

В распоряжении журналистов популярного технического ресурса VideoCardz оказался слайд из будущей официальной презентации портативной консоли ASUS ROG Ally X, которая должна состояться в рамках выставки Computex 2024 в начале июня. Сообщается, что устройство получит тот же APU, что и предыдущий вариант — AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами CPU и 12 блоками RDNA 13. Останется прежним и 7-дюймовый FullHD экран. Все-таки это не модель второго поколения, а обновленная и улучшенная консоль первого.

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Одним из главных преимуществ ASUS ROG Ally X будет длительное время автономной работы без необходимости подзарядки — устройство получит аккумуляторную батарею на 80 Вт*ч против 40 Вт*ч у ROG Ally. Также решение сможет похвастаться увеличенным объемом оперативной памяти, причем более быстрой — 24 гигабайта LPDDR5(X)-7500 против 16 гигабайт LPDDR5-6500 у предыдущей версии. Из-за емкого аккумулятора новая консоль будет на 70 г тяжелее старой – ее вес составит 678 г. Увеличится и толщина — до 36.9 мм против 32.4 мм. Также производитель добавил разъем USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0. Стоимость девайса пока не раскрывается.