Запуск Wuthering Waves прошел не слишком гладко.

Сегодня, 23 мая 2024 года состоялся официальный релиз Action/RPG Wuthering Waves от компании Kuro Games. Игра выполнена в графическом стиле, напоминающем рисовку аниме-сериалов, и во многом копирует механики Genshin Impact, а также предлагает использовать все ту же систему «гача», похожую на работу игровых автоматов в казино для получения новых игровых персонажей.

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Первые отзывы о проекте со стороны геймеров оказались смешанными. Так, игроки хвалят боевую систему, детализированный открытый мир, сюжет и звуковое сопровождение. Среди недостатков геймеры отмечают прежде всего технические моменты: проблемы с заходом в игру в первые часы после запуска, просадки частоты кадров и микрофризы на самых разных конфигурациях, ошибки перевода и изредка встречающиеся баги анимаций.

В Wuthering Waves можно поиграть на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Игра официально не поддерживает русский язык, но поддерживает английский. Также разработчики пообещали создать русскоязычные каналы в Discord после того, как наберут для них модераторов. В свою очередь, сразу несколько команд энтузиастов намерены перевести все внутриигровые тексты при помощи нейросетей.