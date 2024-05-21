Решения получили модульную конструкцию и сертифицированы в соответствии со стандартом 80+ Platinum

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, компания GIGABYTE презентовала два новых блока питания Aorus Elite мощностью 850 Вт и 1000 Вт. Обе модели сертифицированы в соответствии со стандартами 80 Plus Platinum и ATX 3.0, а также будут предлагаться как в черном, так и в белом вариантах цветового исполнения. За охлаждение новинок отвечает тихий, но эффективный 120-миллиметровый вентилятор, который отключается, если температура не превышает определенной отметки, а нагрузка составляет менее 50% от мощности.

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Одним из ключевых преимуществ новых блоков питания GIGABYTE является их компактность – длина устройств составляет всего 140 мм, что позволяет размещать их в миниатюрных и кастомных корпусах. Также производитель рапортует об использовании высококачественных японских конденсаторов и компонентов от проверенных временем поставщиков. Система подключения кабелей – полностью модульная, имеется у БП и 16-контактный разъем, предназначенный для современных графических ускорителей NVIDIA. Стоимость блоков питания Aorus Elite и дата их появления в продаже пока не раскрываются.