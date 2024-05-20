Компанию не пугают даже геополитические риски

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания AMD планирует открыть на Тайване центр исследований и разработок — руководство фирмы не пугают даже возможные геополитические риски. В местных СМИ уже сообщили, что Министерство экономики Тайваня подтвердило заявку AMD, хотя сколько именно средств корпорация намерена инвестировать в свой новый проект, пока сказать сложно. Один из инсайдеров сообщал, что на первом этапе речь идет о 155 миллионах долларов США.

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Тайваньское правительство планирует продвигать полуостров как площадку, похожую по значимости на Кремниевую долину, где будут сосредоточены не только производственные мощности крупных технологических компаний, но и их исследовательские центры. Наиболее важные направления исследований, желанные для Тайваня — технологии искусственного интеллекта и нейросетей, передовые телекоммуникации и средства связи, а также разработка современных микропроцессоров. Компаниям, которые откроют свои центры исследований на Тайване и выполнят ряд простых условий, правительство предоставит льготы и субсидии. В июне на полуостров прибудет глава AMD Лиза Су – как предполагают журналисты, в том числе и для обсуждения партнерского проекта с чиновниками Тайваня.