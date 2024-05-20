Результаты тестов оказались довольно ожидаемыми

Команда популярного технического ресурса Tom’s Hardware провела тестирование двух популярных игровых видеокарт массового сегмента, актуальных в 2024 году — NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600. Рассматриваемые графические ускорители пользуются высокой популярностью у геймеров, поскольку являются сравнительно доступными по цене, и при этом обеспечивают комфортный игровой опыт в разрешении FullHD.

Результаты тестирования оказались ожидаемыми – в сценариях без трассировки лучей RTX 4060 и RX 7600 выдали примерно одинаковый уровень производительности. Если же активировать рейтрейсинг, то «четыре тысячи шестидесятая» вырывается далеко вперед — AMD по-прежнему не удалось догнать NVIDIA в реализации технологии трассировки лучей. Также среди преимуществ RTX 4060 специалисты отметили поддержку более низкое энергопотребление и тепловыделение. Плюсом же RX 7600 является чуть более низкий ценник. В целом, оба графических ускорителя могут использоваться для FullHD гейминга, и выбор между ними во многом является вопросом личных предпочтений, хотя при равной цене RTX 4060, вероятно, объективно смотрелась бы предпочтительнее, особенно с учетом того, что технология DLSS 3/Frame Generation работает лучше, чем FSR.