Официальная презентация новинки состоится уже 23 мая 2024 года

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, официальная презентация смартфонов Poco F6 Pro и Poco F6 от корпорации Xiaomi состоится уже 23 мая 2024 года. Также, согласно сведениям инсайдеров, компания представит первый планшет под брендом Poco — это будет переименованный и немного модифицированный для глобального рынка Redmi Pad Pro.

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В преддверии выхода новых смартфонов Xiaomi позволяет себе «троллить» Samsung, утверждая, что Poco F6 обладает более привлекательными характеристиками, чем флагманский Samsung Galaxy S24+, несмотря на то, что последний стоит значительно дороже. Компания сравнила некоторые спецификации моделей на рекламном слайде — так, у Poco F6 Pro более производительная SoC, более быстрая зарядка и экран с разрешением WQHD+. Если верить постеру, даже топовая модификация Poco F6 Pro с 16 гигабайтами оперативной памяти и терабайтным накопителем будет предлагаться дешевле 1000 долларов – столько стоит Galaxy S24+ в базовой конфигурации.

В этом нет ничего удивительного – линейка Poco F традиционно популярна именно за счет выгодного соотношения стоимости и характеристик, а также высокой производительности, сравнимой с производительностью субфлагманских и даже флагманских мобильных устройств других брендов. При этом некоторых особенностей смартфонов топового сегмента модели Poco F все же лишены – например, у них нет полной защиты от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68.