Аббревиатура расшифровывается как PSU Performance Level Plan

Многие технические эксперты высказывают мнение, что система сертификации блоков питания 80 Plus устарела — для соответствия определенным стандартам в ее рамках БП достаточно проходить тесты всего при нескольких строго определенных уровнях нагрузки. На смену 80 Plus постепенно приходят более совершенные стандарты сертификации Cybenetics и не только они – так, компания MSI начала сертифицировать свои БП по стандартам PPLP — PSU Performance Level Plan. В рамках тестирования для получения сертификата решения изучают по 15 различным параметрам – они перечислены в таблице. В результате блок питания может быть отнесен к одной из 6 категорий или не соответствовать ни одной категории от Super Ti до Bronze. Как заявил вице-президент MSI Джеймс Йе, сотрудничество с PPLP открыло перед компанией новые уникальные возможности — специалисты PPLP обеспечивают высококачественную оценку блоков питания по ряду параметров, а также предлагают профессиональное программное обеспечение для тестирования такого рода устройств. По словам топ-менеджера, благодаря партнерам MSI удается разрабатывать более качественные и надежные блоки питания. На данный момент в базе PPLP несколько десятков блоков питания – для сравнения, в базе Cybenetics их почти полторы тысячи.