Но ждать более 32 ядер в десктопных процессорах не стоит.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на инсайдерские данные, ядра Zen 5 и Zen 5C будут обладать меньшими размерами, чем ядра Zen 4, что позволит размещать на одной подложке больше чиплетов с ними. Данный факт позволит компании AMD увеличить количество ядер в серверных CPU Epyc следующего поколения. В настоящий момент процессоры Epyc содержат до 12 CCD-чиплетов с ядрами Zen 4 и до 8 CCD с ядрами Zen 4C. Будущие серверные CPU получат до 16 CCD Zen 5 по 8 ядер и до 12 CCD Zen 5C по 16 ядер – в сумме до 128/192 ядер соответственно.

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Еще более интересная информация появилась у журналистов о процессорах Zen 6 — по предварительным данным AMD планирует использовать 3 вида CCD-чиплетов по 8, 16 и 32 ядра. Это позволит производителю выпускать CPU Epyc и Threadripper с рекордным количеством ядер. При этом ожидать процессоров более, чем с 32 ядрами в обычной десктопной линейке Ryzen пока не стоит — вероятно, в компании считают, что для большинства пользовательских задач этого достаточно. Также стоит учесть тот факт, что наращивание числа ядер сверх определенного предела приводит к уменьшению производительности каждого отдельного ядра из-за лимита TDP и не только, что, в свою очередь, ухудшает результаты процессора в некоторых сценариях использования – например, в гейминге.