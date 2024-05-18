Канал Phone Repair Guru одним из первых опубликовал видео с разборкой нового 13-дюймового iPad Pro на SoC M4

Канал Phone Repair Guru опубликовал видео разборки 13-дюймового планшета iPad Pro, основанного на новейшей SoC M4. Компоненты устройства размещены компактно и аккуратно, а внимание сразу привлекает крупная аккумуляторная батарея емкостью более 10 000 мА*ч. Для охлаждения чипа M4 используется медная пластина, но, как оказалось, это не все. Логотип Apple с тыльной стороны планшета — тоже часть системы охлаждения. Он выполнен из меди и соприкасается с SoC через графитовую пленку с высокой теплопроводностью. Как отметили пользователи в комментариях к видеоролику, было бы интересно запустить на iPad Pro стресс-тест и измерить, до какой температуры нагреется медный логотип, через который отводится часть тепла от чипа.

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Производительность Apple M4 с пассивной и активной системой охлаждения еще предстоит сравнить – вероятно, в будущих MacBook Pro, оснащенных упомянутой SoC, в отличие от MacBook Air, будут использоваться радиаторы с тепловыми трубками и вентиляторы. Как правило, безвентиляторные СО гораздо хуже справляются с длительными нагрузками, что приводит к троттлингу – временному снижению рабочих частот чипа во избежание перегрева, а следовательно, уменьшению производительности.