Китайское правительство развернуло масштабную кампанию по «очищению интернет-среды»

Как пишет The Guardian, китайские соцсети, такие, как Weibo и TikTok, начали массово удалять посты и видео, демонстрирующие личное богатство, расточительность или «поклонение деньгам» — например, с премиальными авто или роскошной недвижимостью. Согласно заявлению Weibo, подобная политика направлена на формирование «цивилизованной, здоровой и гармоничной социальной среды». Аналогичные заявления опубликовали и многие другие китайские компании, включая Tencent, Douyin и Xiaohongshu.

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По мнению журналистов, социальные сети вынуждены прибегать к цензуре не по своей воле —на них оказывается давление со стороны китайского правительства и местных регуляторов. Речь идет о кампании властей Поднебесной по «очищению культурной интернет-среды», стартовавшей в 2016 году. Китайское руководство пытается скрыть социальное расслоение между богатыми и бедными в обществе при помощи цензуры, чтобы предотвратить нарастание недовольства, которое может перейти в протесты. В общемировом рейтинге свободы прессы Китай традиционно занимает одно из последних мест — свобода на выражение мнений в стране жестко ограничивается.