Многие современные машины можно охарактеризовать как "смартфоны на колесах" - они обладают высокой степенью цифровизации и собирают много информации

Как сообщает Arstechnika, Федеральная комиссия по торговле США (FTC) предупредила производителей автомобилей, электромобилей и других подобных транспортных средств, что компании не должны злоупотреблять возможностью собирать информацию о водителях и пассажирах, и не имеют права зарабатывать на подобных данных, перепродавая их своим партнерам.

реклама

Согласно заявлению регулятора, стремление к увеличении прибыли не должно подталкивать автопроизводителей к нарушению прав граждан на защиту личной информации. FTC не рекомендует компаниям собирать информацию без явной необходимости использовать ее для улучшения предоставляемых услуг. И хотя на данном этапе какие-либо санкции за сбор «лишних» данных не предусмотрены, очевидно, что со временем ситуация будет меняться.

Рынок торговли данными огромен – информацию о пользователях собирают большинство компаний, имеющих для этого технический возможности, причем часто без оглядки на возможности законодательные. Сведения о гражданах могут в дальнейшем использоваться как в мошеннических или других преступных целях, так и для, например, более точного таргетирования рекламы.