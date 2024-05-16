По предварительным данным - из-за наличия микротранзакций

Как сообщает InsiderGaming, будущая Action/RPG Assassin's Creed Shadows от студии Ubisoft будет требовать для игры постоянного подключения к интернету. Причины две: наличие в проекте магазина микротранзакций, а также необходимость взаимодействия с платформой Assassin's Creed Infinity, объединяющей входящие в серию тайтлы. Данная платформа будет запущена одновременно с релизом Assassin's Creed Shadows. Несмотря на то, что необходимость наличия подключения к сети встречается в играх все чаще, большинство игроков относятся к такой особенности негативно.

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События игры развернутся в феодальной Японии. Геймеры смогут взять под управление двух играбельных героев — темнокожего самурая, ориентированного на открытые боевые столкновения и девушку-ниндзя, предпочитающую нападать из засады. Разработчики обещают, что в проекте будет открытый мир со сменой времени суток и динамическими погодными эффектами. Игрокам предстоит посетить как шумные портовые города и замки, так и безмятежные святыни и деревни. Также сообщается, что в проекте будут элементы строительства базы: можно будет обустраивать собственные укрытия с разнообразными функциями.