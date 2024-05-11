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[Zero]
Складные MacBook и iPhone от Apple получат дисплеи Samsung
Компании заключили соглашение о поставке компонентов.

Как сообщает популярный ресурс DigiTimes, корпорация Apple заключила соглашение с южнокорейским полупроводниковым гигантом Samsung о разработке и поставках складных дисплеев. У Samsung имеется собственное производство OLED и ЖК-экранов, и компания не только использует их в собственных продуктах, но и поставляет партнерам. Например, в смартфонах iPhone от Apple используются именно дисплеи Samsung, несмотря на то, что фирмы являются прямыми конкурентами.

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Согласно утечкам, компания из Купертино работает над моделями MacBook, iPad и iPhone со складными или гибкими экранами — было создано уже как минимум несколько прототипов и множество концептов. Первое такое устройство может увидеть свет в 2026 году, хотя релиз может быть и отложен. Одной из главных проблем эксперты считают появление складки на месте изгиба дисплея — в Apple хотят, чтобы ее решения были полностью избавлены от такого недостатка и предоставляли клиентам более приятные впечатления от использования, чем продукция конкурентов. В настоящий момент мобильные гаджеты со складными или гибкими экранами все еще являются нишевыми продуктами, но их продажи постепенно растут.

#apple #samsung #iphone #мобильные устройства #дисплеи #экраны #iphone 1
Источник: digitimes.com
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