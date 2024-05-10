Они могут использоваться мошенниками для кражи персональных данных и денежных средств граждан

Как сообщает The Geek, в каталоге App Store в очередной раз обнаружили фальшивые приложения, использующие бренд «Тинькофф» и мимикрирующие под оригинальное приложение банка. Подобный софт может использоваться злоумышленниками для кражи персональных данных и денежных средств граждан. Ранее МВД России предупреждало о появлении в App Store фальшивых приложений ВТБ и «Тинькофф». Сами банки предлагают следовать рекомендациям на своих официальных сайтах.

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Приложения отдельных отечественных банков исчезли из App Store и Google Play после того, как соответствующие компании попали под американские санкции. В случае Android приложения можно скачать и из других источников, но, как отмечают эксперты по информационной безопасности, подобная практика в любом случае не является позитивной, поскольку размывает для пользователей понятия безопасных и небезопасных источников, из которых можно или нельзя скачивать программное обеспечение. За последние два года в СМИ неоднократно всплывали случаи мошенничества, связанного с распространением поддельных банковских приложений – как через официальные каталоги App Store и Google Play, так, в случае Android, и другими путями.