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[Zero]
Electronic Arts может добавить в AAA-проекты внутриигровую рекламу
При этом делать такие игры бесплатными для геймеров компания, конечно, не планирует

Electronic Arts в сообществе геймеров часто называют «игровой корпорацией зла» из-за агрессивной монетизации и навязывания пользователям микротранзакций. И, как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания может сделать очередной шаг в сторону максимизации прибыли ценой ухудшения впечатлений от игр — она рассматривает возможность добавления в проекты AAA-класса внутриигровой рекламы. Как заявил гендиректор EA Эндрю Уилсон, такая реклама может стать для фирмы значимым фактором роста. Под AAA-играми в данном случае подразумеваются проекты, которые геймеры приобретают заранее за 70 и более долларов. При этом очевидно, что снижать их цену, или, тем более, делать такие проекты бесплатными в случае добавления в них рекламы никто не собирается.

реклама

По мнению Electronic Arts, внутриигровая реклама товаров и услуг из реального мира является естественным продолжением развития рекламного рынка. Многие геймеры, впрочем, считают иначе — инициатива EA вызвала возмущение на профильных форумах и в социальных сетях. Один из наиболее популярных комментариев выглядит так: «Если они хотят зарабатывать на рекламе в AAA-играх, пусть делают эти игры бесплатными». Кстати, в 2020 году EA уже размещала рекламу сериала The Boys в игре UFC 4. Несмотря на высокий рейтинг самого сериала, игровое сообщество восприняло это крайне негативно, и реклама была удалена.

#игры #electronic arts #гейминг #реклама
Источник: tomshardware.com
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