По мнению компании, имело место нарушение условий эксплуатации

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания Manli не приняла по гарантии вышедший из строя графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 с оплавившимся разъемом питания, обвинив клиента в нарушении условий эксплуатации изделия. Ранее представитель сеть мастерских Northridge Fix заявил, что компания сталкивается с несколькими сотнями случаев оплавления разъемов в месяц – почти всегда речь идет о старых 12VHPWR, а не о его более безопасных обновленных версиях. Также свои кабели-переходники отозвали с рынка несколько компаний, включая CableMod, которая заявила о небезопасности выпущенных ей угловых коннекторов.

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По мнению экспертов Wccftech, NVIDIA и ее партнерам не удалось достойно справиться с проблемой. Возможно, некоторые вендоры «устали» от большого количества запросов на гарантийный ремонт, связанных с разъемами 12VHPWR, и решили пересмотреть свою политику, чтобы избежать дополнительных финансовых потерь. И если в таких странах, как США, можно столкнуться с судебными исками и крупными штрафами, в Китае шансы избежать проблем для компаний гораздо выше.