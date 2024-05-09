Ранее в сети появлялись сообщения, что число исполняемых за такт инструкций у Zen 5 будет на 40% выше, чем у Zen 4, но сейчас речь идет о 10-20%.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные, полученные благодаря сотруднику китайской компании Lenovo, прирост числа исполняемых за такт инструкций (IPC) у процессоров Ryzen 9000 Zen 5 по сравнению с Ryzen 7000 Zen 4 может оказаться гораздо скромнее, чем ожидалось ранее. Согласно предыдущим утечкам, речь шла об увеличении производительности, и, вероятно, IPC на впечатляющие 40%. Менеджер Lenovo же сообщает лишь о 10%, хотя стоит помнить, что речь идет об инженерном образце CPU, характеристики которого могут значительно отличаться от полноценных релизных версий.

реклама

Специалисты Wccftech продемонстрировали таблицу, иллюстрирующую прирост IPC процессоров AMD от поколения к поколению. Наиболее значительный скачок наблюдался при переходе к архитектуре Zen, а также при миграции с Zen 2 на Zen 3 в рамках одной и той же платформы AM4. Впрочем, если говорить о будущих процессорах Ryzen — предрекать им коммерческий провал преждевременно, поскольку инженерные образцы, за исключением наиболее поздних предрелизных, в большинстве случаев оказываются значительно менее производительными, чем модели, прошедшие контроль качества и поступающие в продажу.