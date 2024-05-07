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Как считают эксперты аналитической компании TrendForce, оперативная память стандарта DDR5 может продолжить дорожать не только во второй половине 2024 года, но и в 2025 году — увеличение стоимости составит не менее 15-20%. И если ранее чипы памяти дорожали в первую очередь из-за искусственного дефицита, созданного Samsung, Hynix и Micron при помощи уменьшения объемов выпуска продукции, то в будущем причиной подорожания может стать смещение акцентов в сторону более прибыльной для компаний HBM памяти.
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Память HBM используется в специализированных ускорителях вычислений для нужд ИИ и нейросетей, и, поскольку соответствующий рынок растет огромными темпами, увеличивается и потребность в такой памяти. Производство же чипов HBM связано с производством чипов DRAM — компании не могут одновременно выпускать максимально возможное количество и той, и другой памяти. По мнению аналитиков TrendForce, производители будут отдавать предпочтение более выгодному направлению. При этом даже совместных усилий крупнейших участников рынка не хватит, чтобы удовлетворить спрос в HBM памяти, поэтому она также подорожает.