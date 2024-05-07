Эксперты ожидают, что производители чипов предпочтут выпускать больше HBM памяти

Как считают эксперты аналитической компании TrendForce, оперативная память стандарта DDR5 может продолжить дорожать не только во второй половине 2024 года, но и в 2025 году — увеличение стоимости составит не менее 15-20%. И если ранее чипы памяти дорожали в первую очередь из-за искусственного дефицита, созданного Samsung, Hynix и Micron при помощи уменьшения объемов выпуска продукции, то в будущем причиной подорожания может стать смещение акцентов в сторону более прибыльной для компаний HBM памяти.

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Память HBM используется в специализированных ускорителях вычислений для нужд ИИ и нейросетей, и, поскольку соответствующий рынок растет огромными темпами, увеличивается и потребность в такой памяти. Производство же чипов HBM связано с производством чипов DRAM — компании не могут одновременно выпускать максимально возможное количество и той, и другой памяти. По мнению аналитиков TrendForce, производители будут отдавать предпочтение более выгодному направлению. При этом даже совместных усилий крупнейших участников рынка не хватит, чтобы удовлетворить спрос в HBM памяти, поэтому она также подорожает.