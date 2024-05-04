Такое заявление компания сделала в связи с серией громких хакерских атак и последовавшей волной критики.

Как сообщает The Verge, корпорация Microsoft объявила кибербезопасность своим главным приоритетом – важнее разработки новых продуктов и функций. За проблемы в области информационной безопасности сотрудники компании рискуют лишиться бонусов и возможности карьерного продвижения. По мнению журналистов, принять такое решение руководство Microsoft вынудила шумиха вокруг недавних инцидентов в сфере кибербезопасности, прежде всего, различных хакерских атак, а также обрушившаяся на компанию волна критики.

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В ответ на критику корпорация презентовала комплексный план по повышению уровня кибербезопасности, включив в него, в числе прочего, систему персональной ответственности руководителей высшего звена. Учетные записи пользователей будут защищаться при помощи многофакторной аутентификации, также в Microsoft будут активно внедрять систему наименьших привилегий, при которой аккаунтам не дают «лишних» прав, облегчающих злоумышленникам развитие атаки при проникновении в IT-инфраструктуру компании. К работе уже подключили несколько подразделений, службы же информационной безопасности фирмы в настоящий момент проходят реорганизацию.