Ulefone Armor 26 Ultra получил 200-мегапиксельную камеру и динамик высокой громкости

Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания Ulefone презентовала свой новый флагманский защищенный смартфон под названием Armor 26 Ultra – в продажу он поступит в мае, а его стоимость пока неизвестна. Ключевыми особенностями мобильного устройства, помимо сертификации в соответствии со стандартами IP68/IP69K/MIL-STD-810H являются сверхвысокой емкости аккумулятор на 15600 мА*ч с поддержкой 120-ваттной проводной и 33-ваттной беспроводной зарядки, 200-мегапиксельная камера и громкий динамик. Последний, если верить производителю, способен выдавать до 121 дБ – это уровень спецсигнала автомобиля или работающего отбойного молотка на расстоянии 1-2 м.

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Ulefone Armor 26 Ultra базируется на SoC MediaTek Dimensity 8020, также смартфон получил 12 гигабайт ОЗУ и полутерабайтный флеш-накопитель. Диагональ экрана составляет 6,78 дюйма (Full HD+, 120 Гц). Помимо основной камеры Samsung ISOCELL HP3 на 200 Мп, аппарат может похвастаться наличием сверхширокоугольного датчика на 50 Мп и инфракрасного на 64 Мп. Доступен и 3.2-кратный оптический зум. Модель поддерживает установку двух сим-карт и может работать в режиме пауэрбанка, подзаряжая другие устройства. Устройство будет выпускаться в двух вариантах – в базовой версии и в версии с поддержкой режима рации, с комплектными антеннами.