Скорее всего, приобрести его можно будет и в России

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайская корпорация Xiaomi презентовала новый игровой монитор под названием Redmi G27Q 2025 – его уже можно приобрести на площадке JD за 899 юаней, что примерно равняется 125 американским долларам. Характеристики для столь невысокой цены у дисплея впечатляющие – он базируется на QuadHD матрице Fast IPS и обладает частотой обновления 180 Гц, а также 95 % охватом DCI-P3 и 100 % sRGB. Также поддерживается технология синхронизации AdaptiveSync.

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Производитель сообщает о наличии у монитора сертификатов TÜV Rheinland, подтверждающих отсутствие нежелательного мерцания и опасного уровня синего излучения. Проще говоря, устройство относится к классу Flicker-Free решений. Из разъемов на борту имеются DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Подставка у Redmi G27Q 2025 довольно простая и позволяет регулировать только наклон, но не высоту экрана, зато имеется поддержка VESA креплений 75x75 мм. Регулировать настройки монитора можно при помощи расположенного с тыльной стороны корпуса пятипозиционного джойстика. Можно ли будет устройство официально приобрести в российских магазинах – пока неизвестно, но в любом случае будет доступна доставка из Китая.