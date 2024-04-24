Цель, как обычно, декларируется благая - борьба с мошенниками

Согласно информации ТАСС, сенатор Совета Федерации Артем Шейкин предложил запретить операторам связи делегировать сторонним компаниям полномочия по внесению информации об абонентах в базы данных, а также дать Роскомнадзору практические механизмы для проверки информации о клиентах телекоммуникационных компаний.

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Сенатор заявил, что получил от правоохранителей информацию о том, что мошенники часто используют в своих преступных схемах SIM-карты, оформленные на несуществующих людей, что значительно затрудняет расследование преступлений. По мнению господина Шейкина, операторы связи стремятся увеличить продажи SIM-карт, даже если для этого необходимо игнорировать правила идентификации или вносить в базы некорректные сведения. Чаще всего операторы действуют через партнерские дилерские фирмы, которые закупают «симки» оптовыми партиями.

Стоит напомнить, что правила распространения SIM-карт в России уже ужесточались: так, с 1 июня 2021 года юридическим лицам необходимо вносить информацию о том, какие именно сотрудники используют корпоративные карты при помощи портала «Госуслуги». Сделать это может как работодатель, так и сам работник. Подобная мера позволила снизить количество «серых» SIM-карт, тысячами оформляемых на компании с целью дальнейшей нелегальной перепродажи.