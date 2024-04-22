Ранее на подобный шаг пошла Western Digital

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Seagate разослала своим ключевым оптовым клиентам письмо, в котором анонсировала повышение цен на почти весь ассортимент жестких дисков. Примерно неделей ранее аналогичный шаг предприняла фирма Western Digital, являющаяся главным конкурентом Seagate на рынке магнитных накопителей. Стоит отметить, что некоторые эксперты и пользователи подозревают производителей в картельном сговоре и призывают антимонопольные органы обратить внимание на их деятельность.

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В письме, датируемом 18 апреля, Seagate перечисляет основные причины для повышения цен – среди них высокая инфляция, выросший спрос, а также нехватка производственных мощностей. Рост же спроса большинство рыночных аналитиков объясняют бумом технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Для обучения генеративных ИИ-моделей необходимо огромное количество контента, и этот контент необходимо где-то хранить, как в дальнейшем и результаты деятельности уже обученных нейросетей. Жесткие диски высокой емкости в большинстве случаев подходят для этого лучше, чем магнитные ленты, и обходятся дешевле, чем твердотельные накопители.