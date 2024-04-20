Ежемесячная аудитория магазина превысила 30 миллионов пользователей

Как рассказал «ТАСС» директор по работе с партнерами российского магазина приложений RuStore Илья Ульянов, в каталоге доступно уже более 37 тысяч наименований софта, причем около трети размещено зарубежными разработчиками и издателями. Привлечение партнеров из-за рубежа является важной частью стратегии развития RuStore. Активно размещают свое программное обеспечение в магазине, например, китайские компании.

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Согласно ряду оценок, ежемесячная аудитория RuStore уже превысила 30 миллионов человек – в каталоге представлены, например, заблокированные в Google Play приложения попавших под западные санкции российских банков, а также игры китайских разработчиков, недоступные в других магазинах. Как считают некоторые эксперты, в будущем магазин обзаведется поддержкой iOS, поскольку благодаря европейским законам принципиальная невозможность установки на iPhone софта не из App Store была преодолена. Магазин приложений RuStore был создан при поддержке Минцифры компанией VK, ранее называвшейся Mail.ru Group. Он стал доступен в конце весны 2022 года, а в начале 2023 года вышел из фазы бета-тестирования.