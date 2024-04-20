В основном речь идет о контрафактной продукции

Федеральная антимонопольная служба России рассказала в одном из пресс-релизов, что по сигналам правообладателей с 1 января 2024 года на маркетплейсах, таких, как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и Aliexpess, было заблокировано более 2 миллионов карточек товаров. В подавляющем большинстве случаев речь идет о контрафактной продукции. Всего же с июля 2023 года, когда было подписано соглашение по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами было закрыто или удалено 4.5 миллиона карточек.

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Контрафактную продукцию часто выявляют, обращая внимание на такие показатели, как чрезмерно низкая стоимость и значительное количество возвратов покупателями по причине несоответствия качества заявленному уровню. В большинстве случаев на маркетплейсах злоумышленники пытаются продать поддельную цифровую технику, электроинструмент, косметику и одежду. Например, в первом-втором квартале 2024 года многие интернет-пользователи обращали внимание на появление на Ozon Global массы китайских «магазинов цифровой техники» со странными названиями вроде «zxczxczxc18» и ценами в 2-3 раза ниже рынка. Такие продавцы пытаются реализовывать контрафактную продукцию, и хотя их оперативно блокируют, они просто регистрируются заново.