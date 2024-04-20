Он оснащен сверхтонкими солнечными панелями

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, исследователям из Линцского университета, расположенного в Австрии, удалось создать уникальный миниатюрный беспилотник, аккумуляторные батареи которого не нужно подзаряжать. Он получает питание от сверхтонких солнечных панелей, выполненных из перовскита – их масса составляет не более 5% от всей массы устройства даже с учетом крепежных материалов и электроники. Перовскит был нанесен на специальную полимерную пленку и покрыт тонким слоем оксида алюминия для защиты от повреждений.

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КПД таких солнечных элементов можно охарактеризовать как достаточно невысокий – он составляет около 20%. Тем не менее, с учетом крайне малого веса панелей (менее 1 мг на каждую), это в любом случае впечатляющее техническое достижение. Соотношение генерируемой панелями дрона мощности к его массе составляет невероятные 44 Вт/г против 0,03 Вт/г у стандартных солнечных панелей из кремния. Дальнейшее развитие подобных разработок позволит создавать дроны, которые могут держаться в воздухе на протяжении всего солнечного дня без необходимости дополнительной подзарядки при помощи сторонних инструментов.