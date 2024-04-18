Вероятно, она справится даже с наиболее горячими накопителями

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, китайская компания Jonsbo презентовала систему охлаждения для твердотельных накопителей формата M.2 2280. Она состоит из достаточно крупного по меркам SSD радиатора с парой тепловых трубок и миниатюрного вентилятора, способного разгоняться до 10000 оборотов в минуту. Если верить производителю, уровень издаваемого «вертушкой» шума при этом не превышает 25,9 дБА. Сам SSD размещается внутри специальной контактной площадки с термопрокладками. Дата релиза и стоимость системы охлаждения пока не сообщаются.

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Проблема чрезмерного нагрева твердотельных накопителей со временем становится все острее – тонких радиаторов в форме пластин уже не хватает для их охлаждения. Впрочем, это не означает, что использование вентиляторов действительно является необходимостью. Некоторые производители уже анонсировали выпуск пассивных систем охлаждения с радиаторами большой площади и тепловыми трубками, и, как показывают тесты, их эффективности оказывается достаточно. Минусом таких систем является их несовместимость с некоторыми материнскими платами и видеокартами, если графический ускоритель частично перекрывает разъем M.2.