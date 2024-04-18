Впрочем, там установлены не только компьютеры, но и консоли Sony PlayStation 5

Как сообщают СМИ, госкорпорация «РЖД» открыла на Павелецком вокзале Москвы свой первый компьютерный игровой клуб. Примечательно, что в нем есть не только компьютеры, но и консоли Sony PlayStation 5 с геймпадами, а также комплекты оборудования для виртуальных гонок. В компании отметили, что планируют изучить спрос на услуги, и, исходя из полученного опыта, принять решение, стоит ли масштабировать идею открытия компьютерных клубов на другие крупные вокзалы. Заведение расположено на втором этаже вокзала и работает 24 часа в сутки.

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Игровые компьютерные клубы были популярны в начале 2000х годов, когда производительный ПК могла позволить себе не каждая семья. Тогда большинство подобных клубов работали в серой зоне или даже незаконно – например, массово нарушая правила пожарной безопасности. В дальнейшем почти все они закрылись. В конце 2010-х годов компьютерные клубы стали открываться заново – но уже как более солидные заведения с серьезными бюджетами, в том числе, и на рекламу, работающие в рамках закона. Пандемия коронавируса ударила по этому рынку, как и по многим другим, но после ее завершения уровень спроса снова повысился, поэтому игровые клубы сейчас есть практически в каждом крупном городе.