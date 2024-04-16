Согласно позиции Google, блокировка рекламы мешает создателям контента получать заслуженное вознаграждение

Популярный видеосервис Youtube от корпорации Google начал кампанию по борьбе с блокировщиками рекламы еще в 2023 году – в первую очередь под удар попали расширения для браузера. Как сообщает ресурс GSMArena, теперь компания решила распространить свои обновленные условия и на сторонние приложения с функциями блокировки рекламы, такие, как AdGuard и ReVanced. При попытке открыть видео в подобном ПО пользователи будут видеть предупреждение: «контент недоступен в данном приложении». В настоящий момент неизвестно, будут ли разработчики тех или иных программ пытаться обходить ограничения, например, эмулируя запросы от веб-обозревателей.

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Согласно официальной позиции Google и Youtube, блокируя рекламу, зрители лишают создателей контента части их вознаграждения. Конечно, как отмечают многочисленные эксперты и пользователи, подобная формулировка отражает лишь часть правды. Как и практически любая коммерческая компания, в первую очередь Google заботится не о благе видеоблогеров, а о своей прибыли – львиная доля дохода от рекламы достается именно ей. Пользователям же, не желающим мириться с рекламой, предлагают приобрести премиум-подписку.